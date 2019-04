VIDEO | Briti sõdurid kasutasid leiboristliku partei esimehe Jeremy Corbyni fotot märklauana

Algselt Snapchati postitatud videot on laialdaselt jagatud ja Suurbritannia kaitseministeerium on kinnitanud, et see on ehtne, vahendab Sky News.

Usutakse, et juhtum leidis aset viimastel päevadel Kabuli lasketiirus.

Sõdurid kasutasid värvikuule, mitte lahingumoona, aga sellest hoolimata on videos näha augud Corbyni peas.

„Me oleme teadlikud sotsiaalmeedias ringlevast videost, see käitumine on täielikult vastuvõetamatu ja ei ole kõrgete standardite kõrgusel, mida armee ootab, alustatud on täielikku juurdlust,” ütles Briti armee pressiesindaja.

Langevarjurite rügemendi 3. pataljoni sõduritega on räägitud ning nad lahkuvad varsti Afganistanist, sest nende teenistusaeg seal hakkab lõppema.

Tiiru kasutavad Kabulis sõdurid, keda nimetatakse „kaitseingliteks”. Nende töö on kõrgemate ohvitseride, diplomaatide ja poliitikute kaitsmine, kui nad Afganistanis ringi liiguvad.