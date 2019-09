VIDEO | Briti peaminister Johnson vilistati eile Luksemburgis välja ja ta jättis pressikonverentsile ilmumata

„Häbi sulle!” karjusid meeleavaldajad Johnsonile, kui ta lahkus kohtumiselt Betteliga. Viimane rääkis pärast ajakirjanikele tühja kõnepuldi kõrval, mis oli mõeldud Johnsonile, vahendab Reuters.

Hiljem ütles Johnson: „Jah, on hea võimalus kokkuleppele jõuda, jah, ma näen selle kuju, kõik näevad umbes, mida saab ära teha. Aga see nõuab liikumist ja see nõuab süsteemi, millega EL saab Ühendkuningriiki kontrollida pärast meie lahkumist, niinimetatud varuplaani kadumist.”

Varem eile sõi Johnson Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’ga teadete kohaselt tigusid, lõhet ja juustu ning pidas läbirääkimisi Brexiti üle.

Juncker süüdistas Johnsonit, et viimane ei paku Iiri varuplaanile, millega ta rahul ei ole, endiselt mingit alternatiivi.