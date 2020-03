VIDEO | Brasiilias tagusid miljonid inimesed rõdudel kokku potte ja panne protestiks president Bolsonaro koroonapoliitika vastu

Tegemist oli seni suurima protestiga Bolsonaro valitsuse vastu, vahendab BBC News.

Brasiilias on praegu üle 500 nakatumisjuhtumi ja surnud on neli inimest. Nakatunud on ka kaks ministrit.

Bolsonaro, kes on varem nimetanud koroonaviirust hüsteeriaks ja fantaasiaks, on saanud oma reageerimise kohta kõva kriitikat.

President ise on kaks korda proovi andnud, aga teatanud mõlemal korral, et tulemus oli negatiivne.

Samas on 14 inimest, kes käisid koos temaga Floridas USA presidendi Donald Trumpiga kohtumas, andnud positiivse proovi.

Eilsed kärarikkad protestid algasid presidendi telepöördumise ajal pärastlõunal ning jätkusid siis kokkulepitud ajal õhtul.

Inimesed tagusid rõdudel kokku potte ja panne, vilgutasid tulesid ja karjusid „Maha Bolsonaro!“.

Bolsonaro tegi telepöördumises teatavaks erakorralised meetmed viiruse leviku piiramiseks ja finantsabi paketi majanduse ja madala sissetulekuga perede toetuseks.

Seekord tunnistas Bolsonaro näomaske kandnud ministritest ümbritsetuna pandeemia tõsidust, aga lisas: „Ma tahan Brasiilia rahvast rahustada… me saa lasta end hüsteeriasse langeda.“

Brasiilia valitsus teatas, et palub kongressil välja kuulutada avalik hädaolukord.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!