VIDEO | Brasiilia president eitas raevunult väidetavaid seoseid vasakpoolse poliitiku mõrvaga

Rio de Janeiro populaarne vasakpoolne linnavolinik Marielle Franco lasti koos autojuhiga maha 2018. aasta märtsis, vahendab AFP.

Üks kahest mõrvas kahtlustatavast postitas Facebooki foto, millel ta on koos Bolsonaroga. Nüüdseks on see kustutatud.

Teine kahtlusalune elas aga Rio de Janeiros samas elamukompleksis kui Bolsonarogi. Brasiilia politsei on nimetanud sellist seost juhuseks.

Eile õhtul teatas Globo TV saade „Jornal Nacional”, et esimene kahtlusalune külastas hoonet, kus Bolsonaro elas, ja ütles uksehoidjale, et kavatseb teda külastada. Bolsonaro oli sel ajal presidendikandidaat.

Uksehoidja nägi, et mees külastas hoopis teist kahtlusalust, teatas telekanal, viidates lekkele politseijuurdlusest.

Bolsonaro andis neile teadetele täna varahommikul jõulise vastulöögi 24-minutise otseülekandega YouTube’is Saudi Araabiast, kus ta praegu visiidil viibib.

„Mul pole põhjust kedagi Rio de Janeiros tappa,” ütles Bolsonaro, kes oli silmnähtavalt ärritunud ja tõstis häält ning süüdistas Globo TV-d „mädas ja südametunnistuseta ajakirjanduses”.