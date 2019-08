VIDEO | Bill Clinton õnnitles eestlasi Vene relvavägede lahkumise aastapäeva puhul

"Nägin presidendina palju vaeva, et toetada Eestit ja teisi Balti riike uue vabaduse ajastu alguses. Usun, et ühtne, rahumeelne ja demokraatlik Euroopa on kõigi inimeste turvalisuse ja heaolu tagamisel ülioluline, ning uskusin seda ka 25 aastat tagasi," sõnas Clinton uudistesaates.

Ta tuletas meelde koostööd president Lennart Meri ning Boriss Jeltsiniga ning avaldas head meelt, et ühiselt alustatud töö viis Eesti NATO kui ka Euroopa liidu radadele.

Ta lõpetas oma pöördumise nimetades eestlasi arvult väikeseks kui mõju poolest suureks riigiks. Samuti avaldas ta lootust kunagi Eestisse naasta.

