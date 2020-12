VIDEO | Bakuu võiduparaadil näidati Əliyevile ja Erdoğanile Armeenialt saadud trofeerelvi ja Aserbaidžaani sõjalist võimsust

Umbes tunni kestnud vaatemängul, millel osales üle 3000 sõjaväelase, näidati kuni 150 ühikut tehnikat, sealhulgas uusimaid õhutõrje raketisüsteeme, vahendab TASS.

Erdoğan saabus Bakuusse eile õhtul kahepäevasele ametlikule visiidile muu hulgas selleks, et õnnitleda isiklikult Aserbaidžaani relvajõude.

Paraadi alguses raporteeris presidentide ees Aserbaidžaani kaitseminister Zakir Həsənov ning kõlasid Aserbaidžaani ja Türgi hümnid. Seejärel esinesid Əliyev ja Erdoğan kõnedega.

„Armeenia armee ei tunnista, et nad on hävitatud, purustatud. Kui Armeenia fašism uuesti tõuseb, on tulemus sama. Aserbaidžaan murrab oma raudrusikaga taas nende selja,” lausus Əliyev.

„Peab olema näha, et kui Lääne imperialistid sind julgustavad, ei jõua sa kuhugi. Sidemed tuleb ümber hinnata naabruse, mitte vaenu põhjal. Kui Armeenia rahvas Karabahhis juhtunust õppust võtab, on see uue ajastu algus regioonis,” ütles Erdoğan.

Seejärel algas paraad, mida alustasid lipukandjad Aserbaidžaani riigilipu, väeliikide lippude ja sõjas eriti silma paistnud väeosade lippudega. Siis marssisid tribüüni eest läbi eriväelased, raketi- ja suurtükiväelased, merejalaväelased, piirivalvurid ja siseväelased ja riikliku julgeoleku teenistuse esindajad. Eraldi osales ka grupp Türgi sõdureid.

Paraadil demonstreeriti ka Armeenialt trofeeks saadud tehnikat, sealhulgas tanke, jalaväe lahingumasinaid, õhutõrjesuurtükke ja õhutõrje raketikomplekse.

Seejärel näidati Aserbaidžaani sõjatehnikat. Väljakult sõitsid läbi soomusautod SandCat-Stormer, soomustransportöörid Kobra ja BTR-82A, tankid T-72, T-90S ja teised, iseliikuvad haubitsad, suurtükiväeseadeldised Akatsija ja Pion, tankide vastane kompleks Hrizantema-S, moderniseeritud õhutõrje raketikompleksid Osa-1T, S-125 TM, Buk-MB ja S-300 Favorit, raketiheitjad Smertš ning operatiiv-taktikalised raketikompleksid Polonez ja LORA.

Demonstreeriti ka droone, sealhulgas Aserbaidžaani enda toodetuid ja ka Türgi ja Iisraeli omi.

Kaspia merel, mille kaldal paraadväljak asub, rivistusid Aserbaidžaani mereväe laevad ja kaatrid.