VIDEO | Austraalias võtsid tuhanded inimesed uue aasta vastu tulelõksus

Tulekahjude tõttu on sel nädalal hävinud üle 200 elumaja ja hukkunud vähemalt seitse inimest, vahendab uudisteanal BBC.

Tingimused on täna pisut leevenenud ja Victoria osariigis suletud peatee avati kolmapäeval uuesti kaheks tunniks, võimaldamaks inimestel lahkuda.

Uus-Lõuna-Walesi esimene minister Gladys Berejiklian ütles, et töölised kasutavad täna ära leebemat ilma teede puhastamiseks ja elektrivoolu taastamiseks, ent juba laupäeval ähvardab õhutemperatuur taas tõusma hakata.

"Olud saavad nädalavahetusel olema vähemalt sama halvad kui teisipäeval," hoiatas ta.

Tuletõrjeteenistus nentis täna, et neil ei ole õnnestunud kaugemate piirkondade inimesteni jõuda. "Oleme saanud teateid elanike vigastustest ja põletushaavadest," ütles Uus-Lõuna-Walesi tulekahjukomissar Shane Fitzsimmons. "Tuleb tõdeda, et meil puudub juurdepääs nii maanteed mööda kui õhu kaudu. See on liiga ohtlik, me lihtsalt ei pääse sinna ja inimesed ei saa neist piirkondadest välja."

Võimud otsivad võimalikke viise, kuidas toimetada inimesteni toitu ja vett.

Üle Austraalia lõõmab jätkuvalt üle 100 võsatulekahju, mis on paari kuuga neelanud umbes viis miljonit hektarit maad. Hukkunud on kaheksateist inimest.