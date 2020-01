VIDEO | Austraalias reisinud eestlane: maa on nii kuiv, väiksemgi säde võib tulekahju süüdata

Ehkki Austraalia läänerannikul on tuleoht ja ka kahjustused olnud seni väiksemad kui idarannikul ja lõunas, põles üsna suur ala ka Perthi põhjapoolsete linnaosade juures. Sealt tuli inimestel evakueeruda ning osa hooneid põles maha, rääkis Kangilaski.

Ta lisas, et ohupiirkonnad muutuvad väga kiiresti. "Kus täna ohtu pole, seal võib homme juba olla. See hoiab inimesi ärevuses. Eks algul tundus, et see läänerannikut niisama palju ei ähvarda, nüüd on oht nii mõnelgi pool väga kõrge ja teed suletud," rääkis Kangilaski. "Kui õigel ajal evakueeruda ei suudeta, siis tuleb pigem koju jääda ja oodata, et oht mööduks."

Inimeste elu häirib põlengusuits ning heitlikud temperatuurid, mis on kohati rekordkõrgustesse tõusnud. "Üldiselt jälgitakse kogu aeg põlenguinfot, see on väljas teedel, kohati on mõned teed olnud suletud - et väiksemad linnad ongi ühendatud vaid ühe maantee kaudu, siis see tekitab probleeme kaubaveol ja varustamisel," kirjeldas Kangilaski ning lisas, et Perthiski on korduvalt hoiatatud, et tegelikult suvi alles algas ning olukord ja tuleoht läheb ilmselt halvemaks mitte paremaks.

Kangilaski rääkis, et ta õde elab umbes 4000 elanikuga Williamsis, mis asub sisemaal Perthist lõunapoole. "Seal oli pühade ajal näiteks igasugune põldude vahel liiklemine ja töötamine keelatud, loodus ja maa on nii kuivad, et väikseimgi säde võib tule süüdata. Plastpudel võib kuumas sulades saada tulekahju põhjuseks, kui temperatuur on üle 40 kraadi," kirjaldas ta.