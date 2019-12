VIDEO | Austraalias põgenesid tuhanded inimesed tule eest mereranda

Mallacootas põgenesid elanikud rannale või varjusid kidlustatud kodudes, kui kuulsid kohaliku aja järgi kell 8 hommikul hoiatussireeni.

„Oleks pidanud olema päevavalgus aga oli pime nagu keskööl ja me kuulsime tuld mühisemas,” ütles kohalik David Jeffrey. „Me kõik kardame oma elu pärast.”

Tuli liikus läbi linna ja hävitas mitmeid hooneid, aga tuule suuna muutus hoidis selle rannalt eemal. Tuletõrjujad olid viimase kaitseliinina rannale kogunenud.

Victoria osariigi eriolukordade juhi Andrew Crispi sõnul oli rannal 4000 inimest.

„On kottpime, see on üsna hirmutav... kogukond on praegu ohus, aga me hoiame oma liini ja nad päästetakse ja neid kaitstakse,” ütles osariigi tuletõrjeteenistuse koordinaator Steve Warrington.

Warringtoni sõnul on East Gippslandi piirkonnas tekkinud märkimisväärne varaline kahju.

Umbes 45-kraadine kuumus, tugev tuul ja äike tekitasid 24 tunniga Victorias üle 200 uue põlengu.

Mõned põlengud on nii suured, et tekitavad ise äikesetorme ja välku.

Pühapäeval hukkus erakordsetel asjaoludel Uus-Lõuna-Walesi tuletõrjuja, 28-aastane Samuel McPaul. Võimas tuul tõstis tema 10-tonnise veoki maast üles ja paiskas ümber. Veel kaks tuletõrjujat said vigastada ja põletada.

The #NSWRFS firefighter killed at the Green Valley Fire, east of Albury is Samuel McPaul from the Morven Brigade in the Southern Border Team. Today Service flags will be flown at half-mast as a mark of respect.

Our thoughts are with Sam’s family, friends & fellow Brigade members. pic.twitter.com/co28qXK1E6