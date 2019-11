VIDEO | Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis möllab enneolematu arv võsapõlenguid

Põlenguid on õhutanud puhanguline tuul ja 35-kraadine temperatuur. Paljud põlengud on piirkondades, mis on kannatanud põua käes, vahendab BBC News.

Teatatakse, et inimesed on mitmetes kohtades kodudesse lõksu jäänud ja päästjatel ei õnnestu põlengute tõttu nendeni jõuda.

„Me oleme kaardistamata territooriumil,” ütles maapiirkondade tuletõrjeteenistuse ülem Shane Fitzsimmons. „Me ei ole kunagi näinud nii palju tulekahjusid üheaegselt hädaolukorra hoiatuse tasemel.”

Ühel hetkel oli kogu Uus-Lõuna-Walesis korraga 17 hädaolukorra tasemel põlengut.

Võimud on põlengutega võitlema saatnud üle tuhande tuletõrjuja ja 70 lennumasinat, et päästa nii palju inimesi kui võimalik, teatas Fitzsimmons.

Tuletõrje teatas täna Twitteris, et põlengute suuruse ja kiiruse tõttu ei saadud kõiki ära tuua ei maad mööda ega helikopteritega. Põlengud on jaotunud umbes tuhande kilomeetri pikkusele alale Austraalia rannikupiirkonnas.

Mõnedel inimestel soovitatakse tule eest varju otsida, mitte põgeneda, sest lahkuda on juba liiga hilja.

Võsapõlengute hoiatused anti täna ka Queenslandi ja Lääne-Austraalia osariikides.

