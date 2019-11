VIDEO | Austraalia katastroofilised võsapõlengud ähvardavad piirkonda Sydney ümber

Tuhanded tuletõrjujad kogu Ida-Austraaliast on täna valmis võitlema tugeva tuule, kõrvetava kuumuse ja purukuiva võsa tekitatud „katastroofiliste” põlengutingimuste vastu, vahendab Reuters.

Tuletõrje hoiatas, et tuleoht tohutus piirkonnas Austraalia suurima linna Sydney ümbruses on „ületanud mõõteskaala”. Viimastel päevadel on põlengutes hukkunud kolm inimest ja hävinud üle 150 majapidamise.

Uus-Lõuna-Walesi maapiirkondade tuletõjeteenistuse ülem Shane Fitzsimmons hoiatas, et kui tuli praegustes tingimustes süttib, ei saa seda peatada.

„Meil on juba olulised põlengud põlemas Uus-Lõuna-Walesi põhjarannikul. Mitmed neist põlengutest ületavad juba üksi 100 000 hektarit. Jutt on umbes tuhandekilomeetrisest põlenguperimeetrist,” ütles Fitzsimmons.

Läänest itta puhuvad tuuled ähvardavad levitada olemasolevad põlengud kuivadest võsapiirkondadest asustuskeskustesse rannikul.

Kuni 600 kooli on suletud nagu ka paljud rahvuspargid, kehtib täielik tuletegemise keeld ning mitmete piirkondade elanikel on soovitatud kaaluda lahkumist.

Tuletõrjujaid aitavad logistikaga politsei ja sõjavägi. Kustutuslendudele on kaasatud üle 80 lennumasina.

„Nüüd on aeg viia ellu need otsused lahkuda, lahkuda varakult ja minna ohutumatesse kohtadesse,” ütles Fitzsimmons.

