VIDEO | Austraalia elas üle kuumima päeva arvepidamise ajaloos: üleriigiline keskmine 40,9 kraadi

Konservatiivset valitsust kritiseeritakse nii kodu- kui ka välismaal ebapiisava tegevuse eest kliimavaldkonnas. Austraalia on üks suuremaid süsinikusaaste õhkupaiskajaid maailmas inimese kohta, suuresti seetõttu, et sõltub endiselt väga kivisöeelektrist. ÜRO andmetel jääb Austraalia oma saaste vähendamise lubadustest maha.

Austraalia valitsusele on olnud vastumeelt üha hullemateks muutuvate võsapõlengute põhjusena kliimamuutuse rollist rääkimine, mis on kutsunud esile meeleavaldusi. Kriitikute sõnul puudub peaminister Scott Morrisonil selles osas tegevus.

Kui kohalik meedia teatas, et Morrison viibib Hawaiil, ilmusid Twitterisse sellised hashtag’id nagu #WhereThe BloodyHellAre You (Kus neetud põrgus sa oled?), #WhereisScoMo (Kus on ScoMo?) ja #FireMorrison (Vallandage Morrison.).