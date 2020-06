VIDEO | Atlanta surmajuhtum ajendas uued rahutused: politseilt taseri haaranud meest tulistati selga

Laupäevaste rahutuste käigus põletati muu hulgas maha keti Wendy´s burgerirestoran. Politsei otsib põlenguga seoses taga noort valgenahalist naist, keda puudutava info eest on välja pandud 10 000 dollarit.



Tulistamisjuhtumi tõttu on tagasi astunud linna politseijuht Erika Shields. Hukkunu perekonda esindavad juristid leiavad, et ehkki 27-aastane Rayshard Brooks hakkas enne surma politseile vastu, polnud relva kasutamine seaduslik.

Videos on näha, kuidas oma autos magav Brooks politseinike poolt äratatakse ja talle alkomeetriga kontroll tehakse. Mees käitub viisakalt ja ütleb, et tähistas tütre sünnipäeva. Olukord eskaleerub, kui politseinik üritab pärast alkomeetri positiivset testi Brooksil käed raudu panna ja mees vastu hakkab. Ühel hetkel haarab Brooks politseinikult taseri ja jookseb veidi hiljem minema, järgnevad lasud.

Koroneri teatel põhjustas Brooksi surma kaks selga tabanud kuuli. Lisaks politseikaameratele jäädvustas juhtunut lähedaloleva restorani kaamera, kust paistab, et Brooks suunas taseri politseinike suunas.

Peret esindavate advokaatide sõnul ei olnud politseinikel õigus Brooksi pihta tulistada isegi siis, kui too nende suunas taserist laskis, kuna taser ei ole eluohtlik relv. Sama leidis mustanahaline linnapea Keisha Lane Bottoms. Tulistanud politseinik Devon Brosnan on ajutiselt koju saadetud, kohalik prokuratuur otsustab nädala keskpaigas, kas talle tuleks kriminaalsüüdistus esitada või mitte.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ