VIDEO | „Arvaku eestlased, mida tahavad, Ruhnu saar on meie!“ Läti naljasaade võrdles Lätit Eestiga

Õhtusaate juht Janis Skutelis tõi näiteks mõlema riigi pealinna ühistranspordipeatustesse paigaldatud elektroolised tablood, märkides, et võrreldes Tallinna tabloodega saab Riias vajutada nuppu, mille järel sütivad tablool tuled. Ta mainis ka, et Tallinnas on ühistransport tasuta, tehes grimasse, ja teatas, et kuigi Eestil on jäätee, on lätlastel kõik teed jääs.

Skutelis viskas nalja ka selle üle, et eestlased on uhked oma saarte rohkuse pärast (teatavasti ei ole lätlastel ühtki saart), märkides, et lätlasi see sugugi ei morjenda, sest neil on Ruhnu saar. „Jah? Aga ma arvan, et pole probleemi, (et eestlastel on nii palju saari -toim). Meil on Ruhnu saar... mis on Eesti saar. Mingeid suuri probleem samas ei ole, sest me peame seda enda omaks, ükskõik, kelle oma see ka on,“ ütles komöödiasaate juht.

