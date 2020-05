VIDEO | Ärritunud Putin viskas nõupidamisel pastaka lauale

Putin meenutas, et loodusõnnetuste tõttu on inimeste elu sageli ohus ja paljud kaotavad elukoha. Seejärel viskas Putin seni käes keerutatud pastaka lauale, vahendab RIA Novosti.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Videokonverentsist Putiniga võtsid osa eriolukordade minister Jevgeni Zinitšev, transpordiminister Jevgeni Ditrih, loodusminister Dmitri Kobõlkin ja mitme regioonid juhid.

Zinitšev kandis ette, et alates aasta algusest on Venemaal fikseeritud 5626 maastikupõlengu kollet kogupindalaga 852 000 hektarit. Tuli on hävitanud 251 maja. Zinitšev teatas ka, et 13 regioonis on üleujutuspiirkondades 491 elumaja, 461 õueaiamaad, 14 silda ja kümme maanteelõiku.