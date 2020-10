VIDEO | "Ärge kartke seda." Trump lahkus koroonaviiruse kiuste haiglast ja naasis Valgesse Majja. Tema arstid aga ei julge veel kergendatult ohata

Trump jalutas ööl vastu teisipäeva Eesti aja järgi mask ees välja pealinna Washingtoni lähedal asuvast Walter Reedi sõjaväe meditsiinikeskusest, kuhu ta reede õhtul pärast tervisliku seisundi halvenemist arstide soovitusel toimetati, vahendab BBC.

President Trump left Walter Reed Medical Center Monday evening and gave a thumbs up to reporters gathered outside. The president spent the weekend at the hospital being treated for COVID-19. His doctors say he can continue his treatment and recovery at the White House. pic.twitter.com/jl7RligTE7 — Local News 8 (@localnews8) October 6, 2020

Trump tõstis haiglauksel üles võidukalt rusikasse surutud käe ja jalutas treppidest alla mõnekümne meetri kaugusel asuva auto juurde, kus ta näitas ka ülestõstetud pöialt. Autoga toimetati riigipea seejärel Marine One helikopterile, mis viis ta pärast kolme haiglas veedetud päeva tagasi Valgesse Majja.

Kuigi Trumpil lubati tänu tervisenäitajate paranemisele haiglast lahkuda, on ta endiselt koroonapositiivne ja jätkab oma ravi arstide järelvalve all Valges Majas, millel on oma meditsiinikorpus. Olles sinna õhtupoolikul jõudnud, poseeris Trump väljas fotograafidele, võttis maski eest, pistis selle taskusse ja jalutas majja sisse.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G — ABC News (@ABC) October 5, 2020

"Ärge kartke koroonaviirust, ärge laske sel oma elu domineerida," säutsus Trump pärastlõunal enne haiglast lahkumist. "Trumpi administratsiooni käe all on arendatud väga häid ravimeid ja teadmisi. Tunnen end praegu paremini kui 20 aastat tagasi."

Trumpi ihuarst dr Sean Conley ütles pressikonverentsil esmaspäeva õhtul, et "viimase 24 tunni jooksul on riigipea tervislik seisund jätkanud paremuse poole liikumist". Ta tõdes siiski, et endiselt koroonaviirust põdev Trump ei pruugi "veel olla täielikult pääsenud" (inglise k. "out of the woods yet").

"Ta on kõik haiglast väljakirjutamise kriteeriumid täitnud või ületanud," selgitas dr Conley, kelle sõnul on Trump "fenomenaalne patsient". Ihuarst lisas, et on riigipea tervise osas "ettevaatlikult optimistlik".

"Me ootame saabuvat nädalavahetust," märkis ta. "Kui jõuame tulevasse esmaspäeva olukorras, kus tema seisund jääb samaks või paraneb veelgi, saame kõik viimaks sügava kergendusega hingata."

Trumpi arstid hoidusid aga vastamast mõnedele võtmeküsimusele, sh tema kopsuinfektsiooni ja viimase negatiivse koroonaproovi kuupäeva kohta, märgib The New York Times. Nad ütlesid, et Trump sai kolmanda annuse viirusevastast ravimit remdesiviiri ja jätkab steroidravimi deksametasooni kasutamist, millest on olnud abi koroonaviirust raskelt põdevate patsientide puhul. Ühtlasi sai Trump ka eksperimentaalset antikehade kokteili, mida veel kliinilistes uuringutes testitakse ja mida on antud vaid mõnesajale inimesele.