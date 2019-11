VIDEO | Ametist lahkus Briti parlamendi kõvahäälne ja teravkeelne spiiker John Bercow

Debattides ja protseduurivaidlustes kohtunikurollis olnud Bercow teatas ametist lahkumisest eelmisel kuul, vahendab Reuters.

Bercow’ valjuhäälsed, tihti salvavad halvasti käituvate parlamendiliikmete paikapanemised ja hüüded „Order! Order!” („Kord! Kord!”) on teinud temas Briti poliitikaelu ühe tuntuma kuju, kes on olnud allikaks paljudele videotele, mida on mängitud uudistekanalites üle maailma.

Kolm aastat, mis on järgnenud sellele, kui britid hääletasid referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt, on olnud proovikiviks riigi kirjutamata põhiseadusele, kui järjestikused valitsused on vastastega piike murdnud lahkumise õige viisi üle.

56-aastane Bercow on sattunud ja mõnikord ise astunud suurte sündmuste keskele Brexiti köieveos parlamendi ja valitsuse vahel, pooldades põhjalikkust ja debatte ning mitte lastes valitsusel lahkumisprotsessi kontrollida.

Bercow valiti Konservatiivse Partei esindajana parlamenti 1997. aastal, aga ta loobus parteilisest kuuluvusest, kui 2009. aastal spiikriks valiti.