VIDEO | Altai pensionär väidab, et Medvedevi ihukaitsja pani talle alandamiseks jala taha

„Ma ei kavatsenud põlvili laskuda. Need olid silovik’id. Nad ei lasknud läbi. Juhtus nii, et ma jooksin edasi ja mulle pandi jalg taha. Ja juhtus, nagu ma oleksin põlvili laskunud. Spetsiaalselt pandi jalg taha, et mind tugevalt alandada. Seal seisis silovik’ide kõrval ka teisi inimesi, administratsioonist,” rääkis Kadukina väljaandele Podjom, vahendab Sibir.Realii.

Kadukina sõnul tahaks ta, et võimud karistaksid kõiki, kes on süüdi kütte ja sooja vee puudumises tema majas, sealhulgas külanõukogu esimeest, kommunaalettevõtte juhti ja rajoonijuhti, kes „lihtsalt oma tooli kulutab”. Kadukina sõnul tegeleb nüüd selle probleemiga Altai krai kuberner Viktor Tomenko. Viimane aga juba hoiatas elanikke, et sooja vett nad enne kevadet ei näe, aga võib-olla ei saa seda ka enne järgmist kütteperioodi.

Medvedev viis Sannikovos läbi nõupidamise külaelanike elukvaliteedi parandamise kohta. Põlvili kukkunud Kadukinal õnnestus Medvedevile kaevata, et on väsinud käimast läbi kõiki instantse ja kuberneri juurde teda ei lasta.

Medvedev lubas Kadukinale, et kuberner Tomenko hakkab isiklikult küsimusega tegelema. Hiljem teatas Venemaa uurimiskomitee, et hakkas sooja vee puudumist külas kontrollima.

Ajalehe Moskovski Komsomolets teatel leidis Tomenko kohe umbes 25 miljonit rubla (354 000 eurot) rajooni sooja veega varustamise taastamiseks, kuigi kolm aastat keegi kodanike kaebustele ei reageerinud.

Kadukina jäi aga skeptiliseks ja ütles Moskovski Komsomoletsile, et see raha varastatakse niikuinii ära.