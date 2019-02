VIDEO | Ajalooline sündmus? Põhja-Korea juht vastas välisreporteri küsimusele!

Enne kohtumise algust astusid mõlemad riigipead Metropole'i hotellis ajakirjanike ette. Trump andis oma avalduses teada, et ta ei kiirusta läbirääkimistel lõppeesmärgi ehk Põhja-Korea tuumavabaks muutmise detailse kokkuleppeni jõudmisega. Kim lubas omalt poolt teha kõike "hea lõpptulemuse saavutamiseks".

Seejärel tegi Kim midagi erakordset - vastas välismaalasest ajakirjaniku küsimusele. CNNi hinnangul võib tegemist olla esimese korraga, kui midagi sellist juhtunud.

Küsijaks oli Washington Posti ajakirjanik ja küsimus kõlas: "Kas usute, et võite Donald Trumpiga kokkuleppele saada?"

Kim vastas: "Veel on vara öelda. Ma ei ütleks, et olen pessimistlik. Hetkel on mul tunne, et võime jõuda heade tulemusteni."