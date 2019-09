VIDEO | Ajalooline kliimaprotest: miljonid inimesed üle maailma nõudsid riigipeadelt tegutsemist

Üle kogu maailma protesteerinud inimesed lehvitasid plakateid ja skandeerisid loosungeid. Tõenäoliselt oli tegemist kõigi aegade suurima meeleavaldusega kliimamuutuste teemal, vahendab uudistekanal BBC.

"Meie maja põleb," ütles aktsiooni eestvedaja Thunberg meeleavaldusel. "Me ei kavatse ainult kõrval seista ja pealt vaadata."

Aktsioonid said reedel alguse Vaikse ookeani piirkonnas ja Aasias ning päev kulmineerus ulatusliku meeleavaldusega New Yorgis.

See tuli enne järgmisel nädalal toimuvat ÜRO tippkohtumist maailmaorganisatsiooni peakorteris Manhattanil. Aktivistid nõuavad, et valitsejad otsustaks kohtumisel teha suuremaid pingutusi kliimamuutustega võitlemiseks.

16-aastane Thunberg hakkas esmakordselt protestiks koolist puuduma juba 2018. aastal, avaldades meelt tegevusetuse vastu kliimamuutustega võitlemisel.

Tema tegevus on inspireerinud kooliõpilasi ja täiskasvanuid kogu maailmas alustama samasugust võitlust.

Teismelist aktivisti tervitati New Yorgi meeleavaldusel kui rokkstaari: "Greta! Greta!"

"Tegemist on läbi aegade suurima kliimaprotestiga ja me kõik peaksime enda üle uhked olema, sest oleme seda teinud koos," ütles Thunberg meeleavaldajatele.

Tema sõnul võttis üle maailma aktsioonidest osa umbes neli miljonit inimest.

"Tegemist on hädaolukorraga. Meie maja põleb. Ja see pole mitte ainult noorte inimeste maja, vaid me kõik elame siin - see mõjutab meid kõiki," rõhutas ta.

Teismelise protestijuhi sõnul võib minna maailmas kuhu iganes, ent kliima kohapealt on jutt üldjuhul ikka sama: "Tühjad lubadused on samad, valed on samad ja tegevusetus on sama".

"Täna toimunu oli alles algus," lubas Thunberg. "Muutused on tulekul, kas see neile (valitsejatele -toim) meeldib või mitte."