VIDEO | Ajaleht: Brexiti-partei tõusis valimiste eel populaarseimaks Briti erakonnaks, külvates peavoolus paanikat

Observeri värske arvamusküsitluse kohaselt toetab Farage'i erakonda 34 protsenti valijatest, mida on rohkem kui leiboristidel ja tooridel kahe peale kokku, vastavalt 21 ja 11 protsenti.

Tõenäolisemalt põhjustas peavooluerakondade toetuse languse kuudepikkune suutmatus Ühendkuningriik Euroopa Liidust välja viia, nagu soovis kolme aasta eest rahvahääletusel umbes 52 protsenti hääletanutest.

Tooride seas nõuti uuringutulemuste selgumise järel laupäeval üha häälekamalt, et peaminister Theresa May annaks teada, mis kuupäeval ta ametist lahkub, sest tema isikut ja tegevust nähakse halva toetusreitingu ühe peamise põhjusena.

May otsustas hiljuti pärast korduvat põrumist oma erakonnakaaslaste toetuse saavutamisel alustada kõnelusi opositsioonilise Töölisparteiga, et saavutada kokkulepe, millega riik viimaks Euroopa Liidust välja viia, ent seni tulutult.

Teisipäeval tõdes peaminister, et riik peab osalema ka eurovalimistel 23. mail.

Tuntud Brexiti toetaja Farage´ leiab, et Ühendkungriik peaks Euroopa Liidust välja astuma viivitamatult ja tegema seda ilma igasuguse kahepoolse kokkuleppeta.

Tooride ja leiboristide saadikud on asunud inimesi veenma Brexiti Partei poolt mitte oma häält andma, hoiatades, et selle edu võib süvendada ühiskonna lõhestumist, kui arvestada erakonna paremäärmuslikku retoorikat.