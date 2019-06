VIDEO | Ajakirja Elle kolumnist süüdistab Donald Trumpi 90.-tel toimunud vägistamises, president eitab

Eile kordas Carroll süüdistust CNN-ile antud intervjuus, mille järgi toimunud vägistamine Manhattani rõivapoes asunud riietusruumis. Carrolli sõnul hakkas ta Trumpile vastu, kuid mees lükkas ta tugevasti vastu seina, mille käigus naine pea tugevasti ära lõi.





Trump eitas nädalavahetusel Carrolli väiteid ja kommenteeris neid eile väljaandele The Hill antud intervjuus pikemalt. „Ütlen seda suure lugupidamisega: esiteks, ta ei ole mu tüüp,” ütles president. „Teiseks, seda ei juhtunud, okei?” Kui ajakirjanik küsis, kas Carroll seega valetab, vastas Trump: „Täielikult valetab. Ma ei tea sellest naisest midagi. See on kohutav, et inimesed selliseid avaldusi teha saavad.”