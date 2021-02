VIDEO | Aastaid näljas ja palgata: meremehed on rannikust meetrite kaugusel, kuid laeval lõksus

Naftatankri MT Iba viieliikmeline meeskond on merel veetnud pea neli aastat. Enam kui kaks ja pool sellest pole nende tööandja Alco Shipping tasunud palkasid ega varustanud neid toiduga.

"Me oleme sellel sõidul põrgut näinud," vahendab Reuters meremeeste sõnu. "Me oleme nagu orjad, me palume toitu."

Nälgivad laevalised on viimased aastad elanud heategevusorganisatsiooni The Mission to Seafarers annetustest. Laeva meeskonnale ollakse kokku võlgu enam kui 190 000 euro eest palkasid.

Tanker jooksis karile tänavu jaanuaris, kui nende mõlemad ankrud murdusid ning tugevad lained laeva rannikuvetesse uhusid. Sellegipoolest ei saa meremehed laevalt lahkuda, kuna on seaduslikult laeva eest vastutavad. Samuti ähvardaks mehi rannikule jõudes kinnipidamine illegaalse immigratsiooni eest, kuna võõrtöölistest laevaliste passid on endiselt tööandja valduses.