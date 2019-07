VIDEO | 29 Brexiti-saadikut pööras Euroopa Parlamendi avaistungil hümni ajal selja

Tema erakonnaliikmed pöörasid selja, kui istungil hakati mängima Euroopa Liidu ametlikku hümni, Ludwig van Beethoveni „Oodi rõõmule“, vahendab uudisteportaal Politico.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani vastas žestile, öeldes: „Teise riigi hümni ajal tuleb seista.”

"Ma arvan, et see oli ikkagi õige samm," ütles Brexiti partei parlamendiliige David Bull, eitades, et tegu oli lapsik. Ta märkis, et see oli "mitte rahvuslik hümn, vaid föderaalne hümn, ja me ei usu föderaalsesse euroriiki”.