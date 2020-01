VIDEO | 11 miljoni elanikuga Hiina linn pandi uue viiruse tõttu karantiini. „Ühelgi inimesel ei lubata lahkuda“, rongi-, laeva- ja lennuliiklus peatati

Valitsus kardab, et viiruse levik võib saada kiirema hoo, sest sajad miljonid inimesed liiguvad seoses sealse uue aastaga. Tervishoiukomisjoni aseminister Li Bin tunnistas kolmapäeval, et neil on tõendeid, et haigust antakse edasi peamiselt hingamisteede kaudu. “Viiruse täpset allikat ei ole me suutnud seni kindlaks teha... Kuigi viiruse ülekandeteest ei ole veel täielikult aru saadud, on olemas viiruse muteerumise võimalus ja epideemia edasise levimise risk,” hoiatas Li.

Uue aasta pidustused suurendavad haiguse levimise riski ning selle ennetamise ja kontrolli keerukust, lisas ta. Juba varem kutsuti Wuhani elanikke üles vältima suuri rahvahulki ja minimeerima rahvakogunemisi.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) erikomisjon koguneb olukorda taas arutama täna. WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et kohtumisel hinnatakse vajadust viiruspuhang rahvusvaheliseks terviseohuks nimetada. “Võtan otsust äärmiselt tõsiselt ja selle võib langetada alles siis, kui kõiki tõendeid on asjakohaselt hinnatud,” ütles Ghebreyesus kolmapäeva õhtul.

WHO juht tunnustas oma avalduses aga Hiina võimude otsust Wuhani linn karantiini panna. “Jõuliselt tegutsedes nad mitte ainult ei kontrolli haiguspuhangut nende oma riigis, vaid vähendavad oluliselt ka võimalusi, et see leviks veelgi laiemalt ka rahvusvaheliselt,” leidis Ghebreyesus.

Viirusnakkuse tõttu kontrollitakse Tokyo, Singapuri ja Hongkongi lennujaamades Wuhanist saabuvaid reisijaid ning USA võimud teatasid eelmisel nädalal samasugustest meetmetest San Franciscos, Los Angeleses ja New Yorgis. Austraalia võimud teatasid, et hakkavad kontrollima Wuhanist Sydneysse saabuvaid reisijaid.

Usutakse, et 2019-nCoV on koroonaviiruse uus tüvi, mida pole inimestel varem leitud.