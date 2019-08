Victoria´s Secreti kaubamärgi omanik süüdistab pedofiil Jeffrey Epsteini hiigelsummade varguses

L Brands on kõige paremini tuntud pesukaubamärgi Victoria´s Secret omanikuna. Epstein viibib praegu USA-s alaealiste kuritarvitamise süüdistusega vahi all.

Investeerimisettevõtjast Epstein tegeles Wexneri ja tema perele kuulunud varade haldamisega kuni Wexner 2007. aastal ärisuhte katkestas. Aasta varem oli Florida prokuratuur algatanud Epsteini suhtes seksuaalkuritegudega seotud süüdistuse. „Leppisime kokku, et ta taandub meie isiklike varade haldamisest,” seletab Wexner kirjas. „Selle protsessi käigus avastasime, et ta on ebaseaduslikult omandanud suuri summasid minu ja mu pere raha. See oli ausalt öeldes tohutu šokk, ehkki see kahvatub tema vastu praegu tõstatatud süüdistuste valguses.”

Wexneri sõnul õnnestus tal tagasi saada osa rahast, sealhulgas 46 miljoni dollari suurune summa, mis kanti tema abikaasa Abigail Wexneri fondi arvele. Pole aga teada, et ta oleks kaebusega õiguskaitseorganite poole pöördunud.

New York Times märgib, et avalduse põhjustas tõenäoliselt Wexneri soov ennast Epsteinist distantseerida, kuna meeste pikaajalised suhted tekitavad tema firmale suuri maineprobleeme. Juulis kinnitas Wexner L Brandsi töötajatele saadetud pöördumises, et ei olnud Epsteini kuritegudest teadlik. „Tean, et minu usaldus tema suhtes oli väga ekslik ja kahetsen, et meie teed kunagi ristusid,” väljendab Wexner eilses kirjas kahetsust.