Victor Guzun: huvi kunagi Eesti investoritele müüdud Rumeenia maatükkide vastu on väga väike

Victor Guzun, kui palju ja kuidas olete viimastel aastatel panustanud, et leida kedagi, kes tahaks osta maid, mille ostuks Swedbank Eesti investoritelt raha sai?

Kõigepealt ei ole mul selles asjas Swedbankiga midagi tegemist. Ma tegutsen investorite ülesandel, et püüda leida nendele maadele ostjaid, ja selle asjaga töötava Eesti kohtutäituri ülesandel.

Koos Eesti investorite ja kohtutäituri, Rumeenia kinnisvaraagentide ja juristidega püüdsime me viimastel aastatel ostjaid leida, avaldades massiliselt ja korduvalt kuulutusi. Ma võin teile öelda, et huvi nende maade ostu vastu on väga-väga väike, sest kõik need on problemaatilised, erinevate piirangutega. Samal ajal on turul rikkalikult muid palju paremaid pakkumisi.

Kas te olete mingeid tehinguid sõlminud? Millal ja kui suure raha eest?

Viimaste aastate jooksul on meil õnnestunud müüa kolm maatükki Rumeenia Ilfovi regioonis ja üks maatükk Rumeenia Rasnovi piirkonnas. Kõik tehingud arutati läbi Eesti investorite ja kohtutäituriga ja kiideti nende poolt heaks. Saadud hind kokku on 200 000 eurot.

Kas peale teie otsib veel keegi neile maatükkidele uusi huvilisi?

Jah, me töötame praegu koos kinnisvaraagendiga Brasovis ja Rumeenia juristiga, et müüa kolm alles jäänud krunti Rasnovi piirkonnas. Kahjuks on huvi pea olematu, vaatamata paljudele jõupingutustele.

Kas Swedbank on teid müügiperioodidel aidanud? Kas nad on näidanud üles huvi selle vastu, kui edukas teie müügitegevus on?

Mul ei ole selles asjas Swedbankiga mingit kontakti.