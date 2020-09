Veronika Tsapkala: loodame, et Putin astub Valgevene rahva poolele. Siis saab temast meie jaoks kangelane!

Eile kohtusid Sotšis Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ja Venemaa president Vladimir Putin. Veronika Tsapkala ütles, et jälgis kahe riigijuhi kohtumist.

“Minu seisukoht on, et ühtegi kokkulepet ei ole saavutatud. Ainsa asjana häirib see, et president Putin kohtub ebaseadusliku presidendiga, sest Lukašenkat ei valitud 9. augustil tagasi ja pärast 9. oktoobrit kaotab ta Valgevene Vabariigi presidendina täielikult oma volitused,” märkis Tsapkala, kes on kindel, et kõik saavad aru, et Lukašenkal puudub kodumaine toetus.

Tsapkala sõnul ei ole Valgevene juhi toetus suurem kui kolm protsenti. Sama ajal usub ta, et Lukašenka sai valimistel 10-13 protsenti häältest.

“Kuid pärast valimisi — 9., 10. ja 11. augustil —, kui inimesi peksti, kui paljud kadusid, kus tapeti inimesi, kus vägistati naisi ja meest, arvan, et tema tegelik toetus on umbes kolm protsenti. Lisaks pole tal mingit rahvusvahelist tuge. Näeme, et Euroopa Parlament on kuulutanud ta persona non grata’ks. Seetõttu saavad kõik aru, ka president Putin, et see inimene pole legitiimne,” ütles Tsepkala, kes loodab endiselt, et Venemaa president astub Valgevene rahva poolele.

“Siis saab temast meie jaoks kangelane, inimene, kes ei toetanud mitte diktatuuri, vaid Velgevene rahva tahet,” märkis Valgevene opositsiooni esindaja.

Tsapkala on kindel, et valgevenelased peaksid jätkama rahumeelsete meeleavaldustega: “Jätkame inimeste kutsumist rahumeelsetele meeleavaldustele kuni Lukašenka lahkumiseni.”

Tsapkala kutsub Eestit üles mitte tunnustama Lukašenkat seadusliku presidendina — see oli ka tema Eestisse saabumise eesmärk. Homme kavatseb ta kohtuda Eesti poliitikutega.

Mis saab vene keelest Valgevenes, miks rahumeelsed meeleavaldused ei vaibu ja millised on Tsapkala plaanid Eestis — kõigile neile küsimustele saab vastuse venekeelsest videointervjuust!