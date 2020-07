Verine iseseisvuspäeva nädalavahetus Chicagos: tulistati 90 inimest, suri 18, neist kolm last

Chicago linnapea Lori Lightfoot ütles eile, et enne nädalavahetust koostati eraldi plaan vägivalla ärahoidmiseks, aga verevalamisest sellest hoolimata ei pääsetud ja ohvrite hulgas olid ka lapsed, vahendab Chicago Tribune.

„Ma tunnen seda isiklikult,” ütles Lightfoot. „Mõtetest ja palvetest lihtsalt selles punktis ei piisa. Kurbusest endast ei piisa. See tähendab seda, et me peame linnana paremini hakkama saama.”

Lightfoot suunas oma sõnad, nagu ta varemgi on teinud, peamiselt noortele meestele, kes on tänavavägivalla liikumapanev jõud. Lightfoot kiitis inimesi, kes ei tulistanud, aga lisas: „Teistele, kes valimatult rahvahulka tulistasid, ma palvetan siiralt leinava linna nimel, et te suudate teadvustada oma tehtu tagajärgi, hingi, mis te olete rebestanud, ja ma palvetan, et te leiate mõtte ... mis ilmselgelt teie eludes puudub.”

33-aastase Reginald Merrillile esitati süüdistus seitsmeaastase Natalia Wallace’i mõrvas, teatas politsei. Otsitakse veel kolme kahtlusalust.

„See on ... jätkuv gängide vaheline vägivald,” ütles Chicago politsei detektiivide ülem Brendan Deenihan, kelle sõnul oli tulistamine kättemaks varasema tulistamise eest.

Nataliat, kes pidi minema teise klassi, tulistati laupäeval pärast kella 19.

Natalia oli parajasti kõnniteel, kui selle ääres peatus auto, sealt väljusid mehed ja hakkasid tulistama suunas, kus ta viibis. Politsei teatel sai haavata 32-aastane mees, kes sõitis rahuldavas seisundis ise haiglasse.

Chicago politsei superintendent David Brown kommenteeris nädalavahetuse vägivalda eile ning tõi välja Natalia ja 14-aastase poisi tulistamise. Viimane oli üks neljast ühe juhtumi käigus tapetust.

„Me ei saa lubada, et see linnas normaalseks muudetaks,” ütles Brown. „Me ei saa harjuda kuulma, et igal nädalavahetusel lastakse Chicagos maha lapsi.”

Brown kutsus vägivaldseid kurjategijaid pikemaks ajaks luku taha panema ja üle vaatama Cooki maakonna elektroonilist kodus jälgimise programmi.

Lightfoot ütles samuti, et vägivald ei ole erandlik, aga et ta ei lase relvavägivallal ja ahastusel normaalseks muutuda.