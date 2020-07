Vennatütar kujutab Trumpi oma raamatus emotsionaalselt kahjustatud eneseupitajana

„Donaldi patoloogiad on nii keerulised ja tema käitumine nii sageli seletamatu, et täpse ja ammendava diagnoosiga väljatulemine nõuaks tervet seeriat psühholoogilisi ja neuropsühholoogilisi teste, mille jaoks ta kunagi maha ei istuks,” kirjutab Trumpi vennatütar Mary Trump oma raamatus „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” („Liiga palju ja ei kunagi piisavalt: kuidas minu perekond lõi maailma kõige ohtlikuma mehe”), vahendab NBC News.

Raamatu ametlik avaldamiskuupäev on 14. juuli, aga NBC News sai selle eksemplari oma valdusse varem. Kirjastaja nimetab autorit Mary Trumpi kliiniliseks psühholoogiks.

Mary Trump kirjeldab Donald Trumpi isa Fred Trumpi emotsionaalselt vägivaldse inimesena, kes tekitas jäädavat kahju nii tema isale Fred Trump Jr-le kui ka viimase nooremale vennale, tulevasele presidendile.

„Ainus põhjus, miks Donald samast saatusest pääses on see, et tema isiksus teenis isa eesmärke. Just seda sotsiopaadid teevad: nad kaasavad teisi ja kasutavad neid oma eesmärkidel, halastamatult ja tõhusalt, eriarvamusi või vastuhakku sallimata,” kirjutab Mary Trump. „Fred hävitas ka Donaldi, aga mitte teda vaigistades, nagu ta tegi Freddyga, vaid ta viis lühisesse Donaldi võime välja arendada ja kogeda inimlike emotsioonide kogu spektrit. Piirates Donaldi ligipääsu tema oma tunnetele ja muutes paljud neist lubamatuks, väärastas Fred oma poja maailmataju ja kahjustas tema võimet selles elada.”

Mary Trumpi sõnul ei olnud Donald Trumpi jaoks probleem pettuse teel edu saavutamine. Ta lasi oma vanemal õel Maryanne’il enda eest koduseid ülesandeid teha ja kolledžisse astumise testi tegemiseks palkas ta teisiku.

Presidendi isa pidas vabandusi nõrkuse märgiks, kirjutatakse raamatus. „Fred vihkas seda, kui ta vanim poeg midagi kihva keeras või ei suutnud aduda, mida temalt nõuti, aga ta vihkas veelgi rohkem, kui Freddie vabandas. "„Vabandust, isa,” tögas Fred teda. Fred tahtis, et ta vanim poeg oleks „tapja”, nagu ta väljendus (mis põhjusel, on võimatu öelda, üüri kogumine Coney Islandil ei olnud 1950. aastatel just suure riskiga ettevõtmine), ja poeg oli temperamendi poolest selle vastand,” kirjutab Mary Trump.