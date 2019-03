Venezuela valitsus põhjendas opositsioonijuhi personaliülema vahistamist terrorismiohuga

Opositsioonijuht ise ütles neljapäeval, et see on võigas ja vulgaarne inimrööv, ent lubas, et ei lase ennast hirmutada ega kallutada nende teelt, millel ühiselt ollakse. „Nad on röövinud @Robertomarrero, minu personaliülema,” teatas Guaidó Twitteris, lisades, et „me ei tea tema asukohta”. „Ta tuleb viivitamatult vabastada,” lisas ta.

USA välisminister Mike Pompeo nõudis samal ajal oma Twitteri kontol Marrero viivitamatut vabastamist, öeldes, et USA võtab selles osalenud vastutusele, olles korduvalt hoiatanud, et Maduro ei astuks samme Guaidó vastu.