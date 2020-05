Venezuela televisioonis näidati videot riigipöördekatse üles tunnistanud ameeriklastest

Üks nädalavahetusel vahistatud 13 inimesest on 34-aastane Luke Denman. Venezuela väitel on tegemist palgasõduritega, kelle relvastatud sissetungikatse nurjati, vahendab BBC News.

Eile näidatud videos näib Denman rääkivat, et ta palgati venezuelalaste väljaõpetamiseks Colombias, et minna Caracasesse, võtta oma kontrolli alla lennuväli ja Maduro riigist välja viia.

„Ma aitasin venezualalastel võtta kontroll oma riigi üle tagasi,” ütles endine eriüksuslane Denman videos.

Denman ütles, et tema ja 41-aastane Airan Berry sõlmisid operatsiooni läbiviimiseks lepingu USA sõjaväe veterani Jordan Goudreauga, kes juhib Floridas asuvat ettevõtet Silvercorp USA.

Venezuela teatas, et taotleb Goudreau väljaandmist. Viimane on tunnistanud, et oli operatsiooniga seotud.

Maduro sõnul sõlmis Silvercorp lepingu Venezuela opositsiooniliidri Juan Guaidóga, keda USA ja paljud Euroopa riigid peavad Venezuela legitiimseks juhiks.

„Selle sissetungi otsene pealik on Donald Trump,” kuulutas Maduro pressikonverentsil pärast video näitamist.

Maduro lubas ameeriklaste üle õiglast kohtumõistmist.

Venezuela väitel vahistati lisaks Denmanile ja Berryle veel 11 inimest ning kaheksa relvastatud meest tapeti.

Goudreau on rääkinud korduvalt ka varasematest sidemetest Guaidóga.

Esmaspäeval eitas Guaidó igasugust suhet endise rohelise bareti Goudreauga. Guaidó süüdistas Madurot katses juhtida inimeste tähelepanu kõrvale hiljutistelt vägivallapuhangutelt riigis.