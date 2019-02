Venezuela president sulges USA humanitaarabi hirmus piiri Colombiaga

USA toimetas Guaido palvel juba eelmisel nädalal humanitaarabi sõjalennukitega piiri taga olevatesse linnadesse, ent de facto president Maduro ei luba endiselt hädavajalikke saadetisi riiki tuua.

Opositsioonijuht kutsus seetõttu eelmisel nädalavahetusel rahvast üles aitama humanitaarabi kodumaale tuua, lubades, et 23. veebruaril tuuakse Colombia piirilinnast Cucutasest humanitaarabi üle piiri rohkem kui poole miljoni vabatahtliku abiga.

„Tuleb mobiliseeruda nii sees- kui väljaspool oma kodumaa piire,“ ütles rahvusassamblee spiiker Guaido, keda tunnustatakse seadusliku juhina nii USA, Euroopa Liidu kui Ladina-Ameerika riikide poolt.

Äärmussotsialistlik de facto president Maduro keeldub endiselt ameeriklaste humanitaarabi üle piiri lubamast, kuigi kohapeal on nii toidu- kui muudest esmatarbekaupadest, sh ravimitest täielik puudus. Ta teatas neljapäeval, et sulgeb julgeolekukaalutlustel piiri nii Brasiilia kui Colombiaga, vältimaks, et opositsioon sealt abi sisse toob.

Maduro sõnul oleks humanitaarabi riiki lubamise näol tegemist USA juhitava sissetungi eelmänguga.