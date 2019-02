Venezuela president Maduro teatas piiri sulgemisest Brasiiliaga

Venezuela president Nicolás Maduro teatas eile, et sulgeb piiri Brasiiliaga. Samuti teatas Maduro, et kavatseb sulgeda piiri Colombiaga, et opositsioon ei saaks sealt abi sisse tuua.