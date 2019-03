Venezuela president Maduro lubas „hullunud vähemuse” maha suruda

„Kui hullunud vähemus jätkab oma vihkamisega, oma kibedusega, on see nende probleem. Me ei pööra neile tähelepanu, kaasmaalased,” ütles Maduro üritusel, mis oli pühendatud tema eelkäija ja poliitilise mentori Hugo Chávezi kuuendale surma-aastapäevale, vahendab BBC News.

„Las hullunud vähemus jätkab oma kibedusega, me võidame nad. Chávezi eest teeme me seda, maa suure ajaloo eest teeme me seda,” kuulutas Maduro.

Guaidó saabus esmaspäeval tagasi pealinna Caracasesse, vaatamata sellele, et teda on ähvardatud vahistada ülemkohtu kehtestatud reisikeelu rikkumise eest. Guaidó külastas mitmeid Ladina-Ameerika riike, et teha lobitööd rahvusvahelise abi saamiseks.

Eile rääkis Guaidó avaliku sektori ametiühingutega ja lubas korraldada streike, mis aitaksid kaasa valitsuse kukutamsele.

„Nad arvasid, et surve on juba maksimumini jõudnud... Teadku nad, et surve on vaevalt alanud,” ütles Guaidó.