Venezuela parlamendivalimised, mida opositsioon boikottis, võitsid Maduro ja tema liitlased

Kui loetud oli 80% häältest oli Maduro koalitsiooni toetus 67,6%, teatas keskvalimiskomisjon, vahendab BBC News.

Boikotti juhtis opositsiooniliider Juan Guaidó, kes on Maduroga nüüd kaks aastat võimuvõitlust pidanud.

USA ja veel üle 50 riigi tunnustavad Guaidód Venezuela õiguspärase juhina.

Boikotti murdnud ja valimistest osa võtnud opositsiooniblokk sai 18% häältest. Valimisaktiivsus oli 31%, teatas valimiskomisjoni juht Indira Alfonzo.

USA välisminister Mike Pompeo on nimetanud Venezuela eilseid valimisi pettuseks ja võltsinguks.

„Mittelegitiimse Maduro režiimi teatavaks tehtud tulemused ei peegelda Venezuela rahva tahet,” kirjutas Pompeo Twitteris.

Ameerika Riikide Organisatsioon (OAS) on samuti teatanud, et ei tunnusta neid valimisi.

Maduro ise ütles pärast hääle andmist, et valimised märgivad Venezuelas taastumisajastu algust.

„Meil on olnud kannatlikkust, tarkust oodata ära see tund, oodata ära see päev ja saada sellest katastroofilisest rahvusassambleest lahti,” ütles Maduro.

Viidates hiljutistele USA presidendivalimistele kutsus Maduro Venezuela opositsiooni Donald Trumpi kaotust ära kasutama ja temaga ühinema üleskutses Joe Bidenile loobuda Venezuela-vastastest sanktsioonidest.

Rahvusassamblee oli seni Venezuela ainus riigivõimuinstitutsioon, mis oli opositsiooni kontrolli all, aga ka see muutub nüüd.

Rahvusassamblee esimees olnud Guaidó jääb tööta. Ta on küll kinnitanud, et jääb Venezuelasse Maduro valitsuse vastu võitlema, aga inimesed on poliitikast tüdinud ja paljud on kaotanud usu nii valitsusse kui ka opositsiooni. Ainus, mida rahvas tahab, on eluolu paranemine.

Hiljutine küsitlus näitas, et 62,2% venezuelalastest ei toeta ei Madurot ega Guaidód.

Maduro valitsemise ajal on Venezuela majandus kokku varisenud ning toidu ja ravimite defitsiit on üldlevinud. ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR andmetel on üle maailma laiali valgunud umbes 4,5 miljonit Venezuela pagulast ja väljarändajat.