Venezuela opositsiooniliidri Guaidó sõnul vahistasid luureagendid tema personaliülema

USA välisminister Mike Pompeo nõudis Twitteris Marrero viivitamatut vabastamist ja ütles, et USA võtab selles osalenud vastutusele. USA on korduvalt hoiatanud, et Maduro ei astuks samme Guaidó vastu, vahendab Reuters.

Guaidó kuulutas end jaanuaris riigi ajutiseks presidendiks, väites, et Maduro 2018. aasta valimisvõit saavutati pettuse teel, ning teda on tunnustanud kümned lääneriigid riigi legitiimse juhina.

Maduro on nimetanud Gaidód USA marionetiks ja öeldnud, et ta tuleks kohtu alla anda, kuid ei ole otseselt tema vahistamiseks käsku andnud.

„Nad on röövinud @Robertomarrero, minu personaliülema,” teatas Guaidó Twitteris, lisades, et Marrero ja opositsiooni parlamendiliikme Sergio Vergara kodud Caracases on läbi otsitud. „Me ei tea nende asukohta. Nad tuleb viivitamatult vabastada,” lisas Guaidó.