Venezuela opositsiooniliider Guaidó ütles, et kaalub USA sõjalise sekkumise palumist

„Ma arvan, et president [Donald] Trumpi positsioon on väga kindel, mida me hindame, nagu seda teeb kogu maailm,” ütles Guaidó.

Küsimusele, kas ta tahaks, et Trump ja USA sõjavägi sekkuksid, vastas Guaidó, et on „vastutustundlik hinnata” võimaliku rahvusvahelise sekkumise võimlikkust, ning lisas: „Mina kui riigi parlamendi presidendi kohusetäitja hindan kõiki võimalusi, kui vaja.”

Trump ütles reedel, et ei kavatse USA sõjaväge Venezuelas sekkuma panna. Trumpi sõnul kinnitas Venemaa president Vladimir Putin talle telefonivestluses, et ei kavatse Venezuelas sekkuda muudmoodi, kui et tahab näha midagi positiivset seal juhtumas, ja Trump ise tunneb enese sõnul samamoodi.

USA välisminister Mike Pompeo kasutas aga eile Venemaa kohta palju karmimaid sõnu, öeldes ABC-le, et venelased peavad Venezuelast välja minema.

„On väga selge, et me tahame venelasi välja, me tahame iraanlasi välja, me tahame kuubalasi välja,” ütles Pompeo.

Guaidó eitas, et on löödud, kuigi Maduro näitas end reedel suure hulga sõdurite keskel Caracase sõjaväebaasis.

„Ma arvan, et ainus, kes endale kahju teeb, on Maduro,” ütles Guaidó. „Ta on ikka ja jälle kaotanud. Ta on üha nõrgem, üha rohkem üksi ja tal ei ole rahvusvahelist toetust. Vastupidi, me kogume lugupidamist, toetust ja tulevasi võimalusi.”

Guaidó väitis ka, et on selgelt näha, et relvajõud ei toeta enam Madurot.