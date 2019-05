Venezuela opositsiooniliider Guaidó kutsus riigitöötajaid streigile

Lauri Laugen toimetaja RUS 7

Foto: MATIAS DELACROIX, AFP

Venezuela opositsiooniliider Juan Guaidó kutsus üles streikidele, et sundida president Nicolás Madurot võimust loobuma. Guaidó kutsus täna tegutsema asuma riigitöötajaid ja ütles, et see viib üldstreigini.