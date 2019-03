Venezuela on kolmandat päeva elektrita

Venezuela kaitseminister Vladimir Padrino López ütles reede õhtul, et on naiivne arvata, et elektrikatkestuse näol on tegemist juhuse või ebaõnnega. „Ilma kahtlusteta on see agressioon, mille eesmärk on destabiliseerida Venezuela elanikke ja riiki,“ teatas ta.

Ajakirjanduse teatel on alates neljapäeva pärastlõunast elektrita suurem osa Venezuelast, sh pealinn Caracas, kus see nõudis vähemalt ühe inimelu, kui haiglas jättis eluks vajaliku masina väljalülitumise tõttu elu 25-aastane Marielsi Aray.

Tunnistajate sõnul valitseb haiglates kaos ja patsiente üritatakse toimetada hoonetesse, millel on varugeneraator. Ameti- ja haridusasutuste uksed jäid elektrikatkestuse tõttu eile valitsuse korraldusel suletuks.

Venezuela sõltub elektri tootmisel hürdoenergiast, mitte naftavarudest. Aastakümnete pikkune investeeringute puudumine on aga kahjustanud peamist tamme ja ajutised elektrikatkestused on tavalised. Tänavune elektrikatkestus on aga kõigi aegade ulatuslikuim.

Maduro süüdistas opositsiooniliidrit ja ennast ajutiseks riigipea kohusetäitjaks kuulutanud Juan Guaidód riigipöördekatses „USA imperialistide” abiga. Guaidó, keda toetavad USA, enamik Euroopa ja suur osa Ladina-Ameerika riike, ütles aga, et elektrikatkestus on „tõend usurpaatori ebaefektiivsuse” kohta.