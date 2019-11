Venezuela muretseb USA provokatsioonide pärast piiril

"Mul on teavet, et Colombia valitsus ja [USA relvajõudude] lõunajuhatus mõtlevad provokatiivsetele meetmetele Colombia-Venezuela piiril, et proovida juhtida tähelepanu kõrvale [Colombia presidendi] Ivan Duque'i vastu aset leidnud rahvaülestõusust. Riiklikud relvajõud peaksid olema väga valvsad", ütles Maduro.

Oma kõnes kutsus ta ka sõjaväge üles "olema valmis kaitsma Venezuela rahu ja suveräänsust".

Olukord Venezuelas teravnes pärast seda, kui kohalik opositsiooniliider Juan Guaidó kuulutas end de jure presidendiks. USA tunnustas teda ajutise riigipeana, seda sama tegid ka enamik Lima rühmituse (välja arvatud Mehhiko), Ameerika riikide organisatsiooni ja Euroopa Liidu riike. Maduro nimetas juhtunut riigipöördekatseks ja teatas diplomaatiliste suhete katkestamisest USA-ga. Talle avaldasid toetust Venemaa, Valgevene, Boliivia, Iraan, Hiina, Kuuba, Nicaragua, Süüria ja Türgi.