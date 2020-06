Venezuela käskis Euroopa Liidu suursaadikul riigist lahkuda

Euroopa Liit kehtestas Venezuela ametnikele sanktsioonid opositsiooniliider Juan Guaidó juhitud parlamendi vastu tegutsemise eest. Guaidó kuulutas end mullu Venezuela ajutiseks presidendiks, aga Madurot kukutada ei ole tal õnnestunud. Siiski on tal Euroopa Liidu ja USA toetus, vahendab BBC News.

„Kui nad ei suuda Venezuelast lugu pidada, peavad nad lahkuma,” ütles Maduro eile riigitelevisioonis Euroopa Liidu kohta. „Talle võib lahkumiseks lennuki laenata.”

Venezuela õhuruum on praegu koroonaviiruse pandeemia tõttu suletud.

Euroopa Ülemkogu teatas, et 11 Venezuela ametnikku lisati sanktsioonide nimekirja „nende rolli eest tegudes ja otsustes, mis õõnestavad demokraatiat ja õigusriiki Venezuelas”.

Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid kokku 36 Venezuela ametnikule.

Värskes nimekirjas on näiteks Luis Parra, kes kuulutas jaanuaris, et parlamendi tegelik spiiker on tema, mitte Guaidó.