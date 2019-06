Venesõbralik Läti saadik: Venemaa õiguste taastamine ENPAs poleks pidanud tulema tingimusteta

63-aastane Cilevičs üllatas, kui hääletas hoolimata oma suurest toetusest venekeelse valijaskonna seas kolmapäeval Vene Föderatsiooni täieõiguslikuna Euroopa Parlamentaarse Assambleesse naasmise vastu.

„Ma ei soovi, et sellest oluliselt teemast saaks vastastikune lahing: oled sa Venemaa poolt või vastu. Koosmeel ei ole Vene partei või partei venelastele, see on ainus partei Lätis, mida ei loodud etnilistel alustel, ainus partei, mis on vastu igasugusele natsionalismile,“ vastas ta Vene Delfi küsimusele oma vastuhääle kohta.

Tema sõnul on alati peetud õigeks, et Venemaa delegatsioon naaseb, kuid seda mitte igasugustel tingimusel.

„Usun, et volituste piiramise võimalus tuleks säilitada ja mitte ainult Venemaa puhul. Euroopas on üsna vähe probleeme, millega ENPA saab tegeleda, püüdes parandada inimõiguste olukorda. Ja kui kõik piirangud tühistatakse, siis ei ole ENPAl mingit võimu,“ selgitas ta.