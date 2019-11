Venemaalt maid tagasi nõudnud Põlluaasal soovitati Moskvast mitte ajalooga hullata

Esimesena vastas Põlluaasale raadio Sputniku eetris Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomitee esimehe asetäitja Vladimir Džabarov.

„Ma arvan, et eestlased mõistavad, et nende territoorium on Vene impeeriumi territoorium, mille Nõukogude Liit neile lihtsalt kinkis. Las parlamendi spiiker magab, töötab rahulikult, keegi ei kavatse talle midagi tagasi anda, ärgu kulutagu ilma asjata aega ega väristagu õhku selliste avaldustega,” ütles Džabarov.

Föderatsiooninõukogu väliskomitee esimehe teine asetäitja ning riikliku suveräänsuse kaitse komisjoni esimees Andrei Klimov kommenteeris Põlluaasa sõnu RT-le.

„Need on täiesti hüpoteetilised arutlused mitte millegi üle. Aga üks asi on halb – see, et nendel on eredalt väljendunud russofoobne iseloom. Juriidilist jõudu neil loomulikult ei ole, aga ärritajad kahepoolsetes suhetes need on. Mis puutub, kordan veel kord, küsimuse tuuma: mingeid piirialaseid erimeelsusi meil selles maailma osas ei ole, pole olnud ja, ma loodan, ei tule,” ütles Klimov.

Föderatsiooninõukogu väliskomitee liige Oleg Morozov ei soovita aga Põlluaasal ajalooga hullata: „Aga väga lihtsalt selgub, et see pole Eesti, kes peaks saama täiendavaid territooriume, vaid vastupidi. See küsimus tuleb kord ja alatiseks sulgeda. Selline on meie seisukoht,” ütles Morozov RIA Novostile, lisades, et Venemaal ei ole Tallinnale territoriaalseid pretensioone, aga „igasuguseid lollusi Eesti poolt ka kuulata ei kavatseta”.