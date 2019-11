Venemaalt maid tagasi nõudnud Põlluaasa avaldust arutati telekanali Rossija 1 saates: kutsugem teda friigiks, kes ta tegelikult on!

"Kui teil on riik ja teil on lepped, mille te olete allkirjastanud, siis kaasnevad nendega riigile ka teatavad kohustused. Te ei ole Trump, kes tuleb ja ütleb, et "mina olen uus USA ja kõik eelnevad lepped on tühistatud". Kui te olete riik, mitte puhtalt platvorm poliitikutele, peate te oma kohustusi lõpuni täitma. Kui te allkirjastasite lepingu, tähendab see, et te allkirjastasite lepingu. Teie parlament hääletas selle poolt, mis tähendab, et rahvas hääletas selle poolt," leidis ta.

Ukraina politoloog Vadim Karasiov lisas omalt poolt, et "kui riikide vahel lähevad suhted toksiliseks, provotseerib see alati territoriaalset revisionismi ja territooriumide ümbervaatamist". "Kui suhted Venemaa ja Eesti vahel ei parane, on seal alati poliitilisi jõude ja poliitikuid, kes selle teema tõstatavad."

"Poliitikuid? Kutsuge teda (Põlluaasa -toim) friigiks, kes ta tegelikult on," torkas Popov vahele.

"See (Eesti -toim) võib tunduda nagu väike riik, kus mingid friigid ütlesid midagi, aga see rikub suhteid Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Nad mõjutavad Euroopa Liitu ja NATOt," rõhutas Karasiov.

Saatejuht Skabejeva suunas seejärel aga jutu taas piirileppele: "Kui teil on leping, siis teil tuleb kas otsustavalt sellest välja astuda või teha teisi otsustavaid samme. Me kohtleme seda kui mingit nonsensit, sest tuleb välja, et tänapäeval on populaarne rääkida annekteerimisest. See on tore ja põnev. Nad teavad, et ei saa mingeid tegelikke nõudmisi teha."

"Nad lihtsalt otsustasid selle välja öelda. See on rumal ja naeruväärne," arvas Skabejeva. "Me ei anna teile midagi ära. Ärge lootkegi, kallid eesltased."