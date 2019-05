Venemaal vahistati Telegrami kanali Mash töötaja, kes väidetavalt püüdis saada võltsingu abil andmeid Moskva lennukatastroofi kohta

Allika sõnul läks Mashi produtsent isiklikult Moskva lennujuhtide juurde ja nõudis pilootide ja lennujuhtide vahelise vestluse salvestuse üleandmist.

„Sealjuures ei esinenud ta ajakirjanikuna, vaid kinnitas oma päringut dokumendiga, mis oli väidetavalt pärit peaprokuratuurist. Paber osutus pärast võltsituks,” ütles allikas.

Lennujuhid kahtlustasid, et midagi on valesti, ja kutsusid õiguskaitseorganite esindajad, kes vahistasid mehe.

Allika sõnul algatati kriminaaljuurdlus võltsimise üle.

Mashi peadirektor Maksim Iksanov kinnitas Interfaxile töötaja vahistamist.

„Töötaja vahistati juba üleeile, ta on siiamaani politseis. Algatati kriminaalasi. Seetõttu on see, kas ta lastakse vabaks või mitte, täiesti teadmata,” ütles Iksanov.

Iksanovi sõnul vahistati töötaja siis, kui ta läks kohtuma allikatega ja tegi uurimistööd lennuõnnetuse kohta, aga Iksanov kinnitab, et mingeid trikke selle juures ei tehtud. Iksanovi sõnul ei lastud pärast vahistamist kaheksa tunni jooksul ajakirjaniku juurde advokaati ning järgmisel päeval toimus Mashi toimetuses läbiotsimine ja toimetusest viidi minema kõik arvutid, samuti küsitleti töötajaid.

„Täiesti arusaamatu, mis põhjusel, esitati täiesti arusaamatuid küsimusi, hirmutati neid, aga sisuliselt midagi öelda ei osatud. Pärast lasti vabaks, jumal tänatud,” ütles Iksanov.