Venemaal vahistati massilise koroonaviirusesse nakatumise kohta valeuudiste levitamises kahtlustatavad

Ettevõte Group-IB teatas 2. märtsil, et tegi kindlaks üle 9500 postituse, jagamise ja muu publikatsiooni häältsõnumina, milles kinnitatakse, et võimud varjavad andmeid moskvalaste massilise koroonaviirusesse nakatumise kohta. Ettevõtte peadirektor Ilja Satškov nimetas seda informatsiooni valeks, mida levitavad botid Vene sotsiaalvõrgustikus VKontakte ja kergesti paanikasse sattuvad lapsevanemate grupid sõnumivahetuskeskkondades.

Täna teatas Venemaa koroonaviirusega võitlemise operatiivstaabi juht, asepeaminister Tatjana Golikova nõupidamisel president Vladimir Putinile, et levitatakse valeuudiseid, nagu varjaksid võimud massilist nakatumist. Golikova kinnitas Putinile, et see ei ole nii.

Putin kinnitas, et midagi kriitilist riigis seoses sellega ei toimu.

„Mis puutub nendesse provokatsioonilistesse teadetesse. FSB kannab ette, et peamiselt on need organiseeritud välismaalt. Aga see kahjuks saadab meid alati. Selliste teadete eesmärk on selge: külvata elanikkonna hulgas paanikat,” lausus Putin.