Venemaal ületas ööpäevane koroonaviirusega nakatunute arv 10 000 piiri juba kuuendat päeva

„Viimase ööpäevaga on Venemaal kinnitatud 10 699 koroonaviiruse infektsiooni Covid-19 juhtumit 83 regioonis,” teatas staap, vahendab Interfax.

Eile oli nakatunute arvu ööpäevane kasv 11 231 ja üle 10 000 on see olnud alates 3. maist. Kasvuprotsent on siiski langenud (8,6-lt 6,0 protsendile). Teste on tehtud päevas 160 000-220 000. Järelevalveametkonna Rospotrebnadzori teatel on Venemaal kokku tehtud ligi viis miljonit testi.

Kokku on Venemaal nüüdseks registreeritud 187 859 nakatumisjuhtumit 85 regioonis.

Moskvas tuvastati viimase ööpäevaga 5846 uut nakatumisjuhtumit ja kokku on neid 98 522.

Venemaal oli ööpäeva jooksul kokku 98 surmajuhtumit, millest 51 Moskvas. Kokku on surnud 1723 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!