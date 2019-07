Venemaal toimus salajasel tuumaallveelaeval põleng, meeskond hukkus

Venemaal toimus tuumallveelaeval AS-12 ehk "Lošarikul" põleng ja terve meeskond sai õnnetuses surma.

Õnnetusteate avaldas Kremli-meelne allikas peaaegu päev varem, kui Venemaa kaitseministeerium uudist kinnitas, kirjutab Moscow Times. Vene uudisteagentuuride teatel toimus intsident ajal, mil allveelaev oli tegemas Arktika ranniku lähedal merepõhjas uurimistööd.

„1. juulil puhkes Vene territoriaalvetes süvamere uurimisalusel tuli. Alus uuris Vene kaitseministeeriumi palvel maailmamere merekeskkonda," tsiteeris Interfax Vene kaitseministeeriumi avaldust. „14 inimest surid suitsu sissehingamise tagajärjel, õnnetuse põhjuste uurimisega tegeletakse."

Põleng algas kohaliku aja järgi eile kell pool üheksa õhtul, nüüdseks on see kustutatud ja allveelaev on toimetatud Vene põhjalaevastiku baasi Severomorski.