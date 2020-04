Venemaal sai 1358 inimest trahvi tänaval ringiuitamise eest

Teadaolevalt saadavad näotuvastuskaamerad politseile kohe häireteate, kui keegi, kes on kohustatud koju jääma, sealt lahkub. Jälgimise all on väidetavalt vaid need, kellel on Covid-19 diagnoositud või kes naasevad välismaalt, vahendas uudistekanal BBC.

Telekanali ajakirjaniku sõnul on politsei jalgsipatrullide arv nädalavahetusel samuti märkimisväärselt kasvanud. "Olen näinud, kuidas mitu jalakäijat ja jalgratturit on peatatud ja üle kuulatud. Politseiautod sõidavad läbi tühjade tänavate, kutsudes valjuhääldidest inimesi üles kodudest mitte lahkuma," kirjeldas korrespondent Sarah Rainsford olukorda Moskvas.

Metropoli elanikel on lubatud külastada lähimat poodi ja apteeki või jalutada oma koera, kuid pargid ja mänguväljakud on suletud ning ilma selge põhjuseta ei tohi välja minna.

Juba homsest hakkab kehtima elektrooniliste pääsulubade süsteem, mis kohustab kõiki autoga või ühistranspordiga liikuvaid inimesi enne iga reisi selle veebis registreerima.

Ametnikud on hoiatanud, et Moskva haiglad töötavad juba praegu epideemia tõttu viimasel piiril.

Väljaspool Venemaa pealinna, kus diagnoositud koroonaviiruse juhtumeid on vähem, kogunesid inimesed täna õigeusukirikutesse, et tähistada palmipühapäeva. Moskva suleb nüüd kõik kirikud kuni õigeusu ülestõusmispühadeni (19. aprillil), paludes kogudustel suunduda seniks internetti.